На публициста Калашникова составили протокол из-за публикации удара по НПЗ в Москве

В четверг, 18 июня, публициста, общественного и политического деятеля Максима Калашникова вызвали в полицию из-за публикации видео поражения НПЗ в Капотне. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

На Калашникова составили протокол, ему может грозить административное дело. Ролик, на котором видны последствия атаки БПЛА на НПЗ, случившейся 16 июня, вышел на канале блогера вечером 17 июня.

В результате атаки, произошедшей 16 июня, Московский НПЗ получил повреждения. Утром 18 июня МНПЗ был атакован повторно.

Указ, по которому в Москве запретили публиковать последствия терактов и атак БПЛА, вышел 13 мая. Нормы приняты "в целях недопущения распространения недостоверной информации". За нарушение запрета предусмотрены штрафы по ст. 15.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях.