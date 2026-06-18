Самого богатого депутата Сургута задержали после его акции против "ЮвиС"

В Сургуте задержали депутата Евгения Барсова, сообщает Neft.

Инцидент произошел 17 июня.

Полицейские забрали его с песчаного карьера, после того, как народный избранник в очередной раз попытался остановить работы компании "ЮВиС", которая ведет на этом участке намыв песка. Сам депутат выступает против оборудования песчаного карьера рядом с аэродромом.

Ранее он выпустил ролик, в котором эмоционально прокомментировал произошедшее.

"Взять и загадить эту природу красивую, маленькое последнее место, которое осталось у нас возле этого города, это просто подло", - заявлял он. По мнению депутата, работы могут создать угрозу для работы аэродрома и нанесет вред экологии.

В Природнадзоре Югры сообщали, что компания "ЮВиС" имеет согласованный с депнедрами технический проект разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Ранее также сообщалось, что после попытки остановить работы, сын депутата гордумы Евгения Барсова – Иван и единомышленница народного избранника Екатерина оказались в реанимации.

Отметим, что после задержания Евгения Барсова, рабочие включили земснаряд на полную мощность, и площадку засыпало песком. В полицейском участке правоохранители расспросили, что он делал на стройплощадке, выписали ему предупреждение, а вечером отпустили домой. Если народный избранник вновь появится на участке, ему могут грозить арест и наказание.

26 июня вопрос с песчаным карьером будет рассмотрен на заседании комитета гордумы. Ожидается, что участие в нем примут сотрудники мэрии, представители прокуратуры и компании "ЮВиС".