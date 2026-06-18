В Челябинской области вдова бойца СВО едва не потеряла 4 миллиона

В Челябинской области, в посёлке Магнитка, 52-летняя вдова участника специальной военной операции (СВО) лишилась нескольких миллионов рублей.

Сначала с будущей жертвой связался якобы сотрудник Минобороны России. Он сообщил собеседнице, что ей начислены "дополнительные выплаты". Потом ей позвонили такие же фальшивые сотрудники портала госуслуг и правоохранительных органов. Они смогли убедить женщину в том, что что её личный кабинет взломали некие злоумышленники и теперь ей грозит уголовное преследование.

После этого сельчанка сняла крупную сумму денег, полученную в связи с гибелью супруга. Она упаковала купюры в пакеты и под предлогом проверки передала её прибывшему к ней курьеру. Осознав после этого, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Посыльного вскоре нашли. Для его поимки силовикам пришлось ехать в Тюмень, где тот жил.

На допросе 21-летний курьер рассказал, что криминальную подработку он нашёл в одном из мессенджеров. По указанию анонимного нанимателя парень забирал деньги у граждан и оставлял её в тайниках, координаты которых отправлял куратору. За каждое задание ему платили 10-15 тыс. руб. Началось расследование, сообщает УМВД по Челябинской области.