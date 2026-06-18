Старше Стоунхенджа на 500 лет: в Британии нашли древний памятник

Рядом со знаменитым Стоунхенджем, в английской деревне Булфорд, группа археологов нашла его более раннюю и простую версию. Телеканал BBC сообщает, что это открытие в пяти километрах от памятника проливает новый свет на древние обычаи. До наших дней от этой постройки дошли только следы - углубления в земле. Ученые считают, что когда-то в них стояли два деревянных столба высотой от двух до четырех метров каждый, пишет "Ъ".

Строители разместили эти столбы на большом расстоянии в 120 метров друг от друга. Примечательно, что они ориентировали их по солнцу, как и камни в самом Стоунхендже. Первые исследования показывают, что это сооружение на полтысячи лет старше своего знаменитого соседа. Вокруг древних ям исследователи собрали множество находок, включая каменные орудия и осколки керамики.

Ученые предполагают, что это место служило центром для сезонных встреч разных общин. Возможно, именно эти люди позже начали строить сам Стоунхендж. Руководитель раскопок из компании Wessex Archaeology Фил Хардинг подтвердил высокую значимость находки. По его словам, эти две ямы от столбов и найденные предметы дают бесценные знания о жизни людей пять тысяч лет назад. Они помогают понять, как древние жители строили общество, как они себя вели и во что верили, особенно в вопросах, связанных с движением небесных тел.

Ранее археологи Саудовской Аравии завершили масштабные раскопки в округе Аль-Махд, где обнаружили почти 1800 ценных артефактов и 156 новых исторических объектов. Среди находок выделяются наскальные надписи с именем второго халифа Умара ибн аль-Хаттаба и древние тексты кочевников, которые использовали камни для личных посланий еще до появления ислама.