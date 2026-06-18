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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Выборы депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября

На заседании Думы Астраханской области Председатель регионального парламента Игорь Мартынов представил ключевой вопрос повестки дня — «О назначении выборов депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва».

Игорь Мартынов напомнил, что срок полномочий депутатов действующего, седьмого созыва, составляет пять лет и истекает в сентябре 2026 года, поскольку выборы седьмого созыва состоялись 19 сентября 2021 года.

Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской области», спикер подчеркнул, что право назначения выборов депутатов регионального парламента принадлежит областному парламенту.

Игорь Мартынов также пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является третье воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Таким образом, единый день голосования в 2026 году приходится на 20 сентября 2026 года.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В связи с этим Председатель регионального парламента предложил назначить выборы депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва именно на эту дату — 20 сентября 2026 года. Данное предложение единогласно поддержано депутатским корпусом.

Теги: дума астраханской области, игорь мартынов, единый день голосования


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