"Нам не нужна вторая Албания". Франция и Нидерланды против ускоренного вступления Украины в ЕС

Франция и Нидерланды категорически против ускоренного вступления Украины в ЕС. Этот вариант отвергается как неприемлемый и его даже не будут рассматривать, пишет Euractiv.

Ранее сообщалось, что открытием первого кластера переговоров по принятию Украины в ЕС крайне недовольны Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Они в целом не против, но не так быстро. А практически все страны ЕС признают, что Украина не готова вступить в ЕС. Как писала The Guardian со ссылкой на еврочиновников, Украина выполнила лишь 15% от необходимых реформ.

"На Албанию уже ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели?" — задал вопрос один из дипломатов ЕС.

Немецкие чиновники считают, что единственным вариантом является предложение канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена", то есть символического членства без права голоса. Киев может этим возмущаться, но у него нет другого выхода. Это Европа будет ставить условия, а не Киев Европе.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что никаких поблажек для Украины не будет, а вот путь будет очень долгим. Поэтому в Киеве должны запасаться терпением. Если Украине удастся выполнить все условия ЕС в течение 10 или 15 лет, тогда Венгрия проведет по этому поводу местный референдум.