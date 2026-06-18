При атаке беспилотников на Энергодар погиб работник ЗАЭС

Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в результате налета украинских беспилотников на Энергодар. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Атака произошла в среду, 17 июня. Всего пострадали четверо жителей, двое из них - работники цеха централизованного ремонта АЭС. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, второй погиб.

Лихачев заявил, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников ЗАЭС, пишет РИА Новости. Напомним, в конце апреля в результате удара дрона ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской АЭС погиб водитель.