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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Общественный транспорт Екатеринбурга оборудуют камерами внешнего видеонаблюдения

В администрации Екатеринбурга прошло рабочее совещание с руководителями компаний-перевозчиков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, оно было посвящено безопасности движения общественного транспорта.

Перевозкой пассажиров в Екатеринбурге занимаются 10 организаций. Они обеспечивают работу 105 маршрутов. Как рассказал главный ревизор безопасности движения ЕМУП "Гортранс" Алексей Погорелов, в среднем от организации на линию ежедневно выходят 243 автобуса, 154 трамвая и 115 троллейбусов. Каждый случай ДТП на предприятии становится поводом для оперативного разбора. По итогам выявленных нарушений собираются транспортные комиссии, а к нарушителям применяют меры.

С докладами об обеспечении безопасности выступили и представители других перевозчиков. Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев призвал руководителей компаний оборудовать весь подвижной состав камерами внешнего видеонаблюдения в дополнение к внутренним. Также следует усилить контроль за техническим состоянием машин, включая их чистоту и исправность.

На прошлой неделе на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус сбил группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

Сейчас расследуются уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит этот автобус. Оба арестованы по решению суда.

Теги: камеры, безопасность, транспорт, Екатеринбург


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