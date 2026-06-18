В Москве закрыли проезд к рынку "Садовод", на который упали обломки БПЛА

В Москве временно закрыли проезд к рынку "Садовод", пострадавшему сегодня утром во время атаки беспилотников. В департаменте транспорта столичной мэрии рекомендовали оставлять машины на территории ТЦ "МЕГА Белая Дача".

"В настоящее время прямой проезд к ТК "Садовод" временно закрыт: ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го км и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км", - говорится в сообщении дептранса.

Также гражданам напомнили, что остановка на МКАД (дорога проходит рядом с рынком) запрещена, за такое нарушение предусмотрен штраф и эвакуация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на здание на территории "Садовода". "Садовод" - один из крупнейших вещевых рынков столицы. Пострадала и "МЕГА Белая Дача" – там после падения обломков начался пожар.