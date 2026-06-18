ОАЭ вводит возрастные ограничения для использования социальных сетей

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов утвердило постановление, которое регулирует доступ детей к социальным сетям. Теперь минимальный возраст для использования таких платформ составляет 15 лет. Это означает, что дети младше этого возраста не смогут создавать, использовать или управлять личными аккаунтами в социальных сетях. Им также будет запрещен доступ ко всем функциям платформ: они не смогут общаться, публиковать сообщения, комментировать, делиться информацией или присоединяться к публичным группам и открытым каналам.

Этот шаг отражает стремление ОАЭ создать передовую модель защиты детей в цифровом пространстве, улучшить систему цифровой безопасности и идти в ногу со стремительными изменениями в использовании технологий.



Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что хочет ограничить доступ детей и подростков до 16 лет к социальным сетям. Меры предназначены для снижения зависимости детей от смартфонов и защитить от вредного влияния цифровых платформ. Он обеспокоен тем, что даже маленькие дети проводят много времени перед экранами.