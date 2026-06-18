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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер: У Южного Урала есть все, чтобы стать столицей российской робототехники

В ходе обращения к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер подробно остановился на достигнутых в экономике региона результатах и задачах, стоящих перед Южным Уралом по развитию промышленности и сельского хозяйства, особо подчеркивая важность работы в части подготовки кадров и внедрения новых технологий.

«Фундамент успешного развития – это экономика. Именно она служит основой для роста благосостояния человека и всей социальной сферы», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2026)|Фото: gubernator74.ru

За предыдущие годы удалось набрать мощную динамику в развитии региональной экономики.

Валовой региональный продукт (ВРП) по итогам 2025 года ожидается свыше 3 триллионов рублей. Начиная с 2019 года ВРП региона удвоился.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Сегодня экономика Челябинской области вместе со всей страной, проходит через масштабные структурные изменения. При этом наши традиционные лидеры продолжают развитие. Однако в регионе появляются и новые предприятия, и даже целые отрасли. И они требуют обеспечения кадрами», - подчеркнул глава региона.

В ситуации, когда занятость населения достигла максимальных значений, незадействованных трудовых ресурсов – практически не осталось. Поэтому Южный Урал активно реагирует на происходящие изменения.

«Мы реагируем на эти изменения и даже сами создаем тренд: обучаем новым знаниям, умениям, навыкам, помогаем получить новые профессии, трудоустроиться по профилю. Помогаем предприятиям повысить эффективность в рамках проекта «Производительность труда». Для этого создана вся необходимая образовательная инфраструктура, работает система Центров занятости населения, которые готовы перенаправлять кадры между предприятиями. Открыт также Центр компетенций по производительности труда», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб ранее отмечал, что в сложившихся экономических условиях регион считает крайне важным сосредоточиться на повышении производительности труда.

«Одним из ключевых факторов становится переход к активной автоматизации, цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта. Задача – максимально эффективно использовать их потенциал для роста производительности и развития предприятий. Для этого Южный Урал обладает всеми необходимыми компетенциями: мощной базой производителей робототехники, опытными интеграторами, эффективными инструментами господдержки из арсенала нашего министерства и Фонда развития промышленности Челяинской области. Компании могут воспользоваться экспертной поддержкой специалистов РЦК – Регионального центра компетенций и подведомственного Минпрому Центра промышленной роботизации. Надежной платформой для роста стал федпроект «Производительно труда» в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», одним из лидеров которого неизменно является наш регион», – отмечал глава регионального Минпрома.

Говоря о развитии экономической основы региона губернатор отдельно подчеркнул, что совместная задача власти и бизнеса - повышать эффективность уже действующих предприятий, развивать новые отрасли экономики.

«Мы открыли крупнейший в стране завод роботов, расширяется линейка робототехнической продукции, производимой в регионе, создана первая в регионе особая экономическая зона. И это не все. В Челябинской области появляются новые производители роботов. Мы помогаем предприятиям внедрять эти технологии. Мы задаем стандарты современной индустрии. Фактически мы сегодня в масштабах страны являемся лидерами в промышленной робототехнике, развиваем в этой части в первую очередь образовательные компетенции, готовим молодежь. В связи с тем, что мы к этому вопросу подходим комплексно, считаю, что у нас есть все, чтобы стать столицей российской робототехники», - сказал глава Южного Урала.

На федеральном уровне неоднократно отмечалось, что роботизация сегодня критически важна для развития всей страны

«Южный Урал играет ведущую роль в производстве качественной современной робототехники. Всё больше наших предприятий из самых разных сфер используют робототехнические комплексы на своих площадках. Чтобы помочь им проще и быстрее, без лишней бюрократии, внедрять роботов и цифровые решения, мы обновили и актуализировали правила программы льготных займов «Роботизация и цифровизация промышленности». Кроме того, эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданного на базе нашего Фонда, вместе со специалистами челябинского Центра промышленной роботизации помогают компаниям в разы повысить эффективность с помощью бережливых технологий и автоматизации процессов. И эта работа год от года усиливается», - поясняет директор Фонда развития промышленности Челябинской области (ФРП) Сергей Казаков.

В части внедрения искусственного интеллекта в регионе также идет системная работа. В медицине ИИ уже используется как помощник в принятии врачебных решений, в образовании – для раскрытия индивидуальных талантов детей, в общественном транспорте – в мониторинге состояния инфраструктуры, в промышленности – компании активно внедряют искусственный интеллект для контроля производственных цепочек и качества конечной продукции.

Глава Южного Урала напомнил, что создан специальный Совет при губернаторе для развития этого направления.

(2026)|Фото: gubernator74.ru

Также новые «умные» технологии внедряются в агропромышленный комплекс.

«И как следствие – четвертый год подряд мы бьем рекорды по урожаю, собирая более 2 миллионов тонн зерна. В прошлом году собрали 2,4 миллиона тонн. Это рекорд за последние три десятилетия в нашем регионе. В этом году темпов не сбавляем. Общая задача – сохранить достигнутый уровень», - отметил Алексей Текслер, подчеркнув, что тем самым регион обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В части развития промышленного сектора Южного Урала Алексей Текслер перечислил наиболее значимые объекты, которые реализованы в последние годы.

Так, в прошлом году заработал новый цех машиностроительной продукции механоремонтного комплекса ММК. Флагман нашего машиностроения – «УралАЗ» запустил новый конвейер и продолжает реализацию важнейших проектов по импортозамещению мостов и других узлов для грузовых автомобилей. Продолжается создание индустриального кластера «Смарт Элемент». Завершается строительство нового современного градообразующего предприятия в Верхнем Уфалее. Проектируются новые заводы в особой экономической зоне. Строятся новые современные логистические комплексы крупных торговых сетей и цифровых платформ.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Я искренне благодарю наших предпринимателей за то, что Вы, несмотря на все макроэкономические трудности, жесткость денежно-кредитной политики, своим трудом и инвестициями каждый день создаёте будущее, делая его настоящим», - сказал в ходе обращения губернатор.

В сфере малого бизнеса на региональном уровне в этом году сохранены льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, что принципиально важно для сектора МСП. Итогом совместной работы бизнеса, деловых объединений, областного правительства, муниципалитетов и депутатского корпуса губернатор обозначил сохранение места в 10-ке лучших регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Ключевой вопрос в развитии современной экономики будущего – это кадры. Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам отдельно подчеркнул, что работа в кадровой сфере должна охватывать все «этажи» образования – от школы до возможности переквалификации.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Так, в регионе созданы более двухсот инженерных классов, действует уникальная сеть Кванториумов, АйТи-кубов и Точек роста – это еще 145 объектов по всему региону.

В части реализации программы «Профессионалитет» для колледжей и техникумов Челябинская область занимает первое место по количеству центров в стране. В этом году будут открыты еще 5 центров, в следующем ещё 7.

«Это уникальная программа, работающая на десятилетия вперед. Мы обновляем учебные помещения и мастерские, и самое главное, полностью обновляем оборудование в системе СПО и делаем это совместно с нашим предприятиями, формируя совершенно новую модель подготовки рабочих кадров будущего», - подчеркнул Алексей Текслер.

Идет работ по открытию специализированных факультетов в вузах при поддержке промышленников. Реализуется программа молодежных лабораторий в вузах, в дополнение к федеральной действует соответствующая региональная программа.

Продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Уже к сентябрю этого года 6 новых гостиниц смогут принять более 3 тысяч студентов.

«В следующем году завершим возведение научно-образовательного комплекса с большим количеством современных лабораторий и образовательных пространств, а также уникального конференц-зала. Дальше – совместная работа c индустриальными партнерами по содержательному наполнению кампуса и подготовке уже инженеров будущего. Эта работа ведется с предприятиями. Сегодня скажу это впервые. Принято решение, о том, как будет называться наш кампус. Кампус получит объединяющее для нас всех название – «Южный Урал». Это наш край, который мы любим, ценим и верим в его будущее!», - сообщил Алексей Текслер

Теги: алексей текслер, столица робототехники, экономика челябинской области, обращение губернатора


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