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Общество Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер: Уровень исполнения нацпроектов в Челябинской области достиг более 99%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам Законодательного собрания региона, сообщил, что кассовое исполнение национальных проектов на Южном Урале составило по итогам года более 99%.

«В 2024 году Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным были определены ключевые национальные цели до 2030 года. На их основе мы продолжили реализацию национальных проектов в обновленном формате»,  - сказал губернатор.

(2026)|Фото: gubernator74.ru

Достигнутый результат, как отметил глава региона - лучший за все время их реализации в Челябинской области.

Заместитель председателя правительства Челябинской области Антон Артёмов ранее пояснял, что в прошлом году в регионе реализовывалось 12 национальных проектов, состоящих из 42 региональных проектов. По итогам кассовое исполнение в Челябинской области составило 39,7 млрд рублей, или 99,04% от плановых ассигнований.

«В 2025 году также успешно проводилась работа по информационному освещению реализации нацпроектов. Благодаря слаженной работе всех участников реализации национальных проектов Челябинская область занимала лидирующие позиции в федеральном рейтинге. Так, по итогам декабря 2025 года наш регион занял первое место среди всех субъектов Российской Федерации в рейтинге по информационному сопровождению», – акцентировал Антон Артемов.

Всего же за прошедшие 7 лет в регионе было построено, реконструировано и отремонтировано в рамках нацпроектов 481 объект здравоохранения, приобретено более 19 тысяч единиц медоборудования, построено 67 новых детских садов и 20 школ, отремонтировано 144 детсада  и 82 школы. Также провели ремонт 176 учреждений культуры, построили 13 новых Домов культуры и открыли 47 модельных библиотек. В сфере спортивной инфраструктуры создано и запущено в работу 116 новых спортивных объектов  – ФОКов, стадионов и площадок ГТО.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В сфере дорожного обновления привели в нормативное состояние более 5,5 тысяч километров региональных и муниципальных дорог.

«В 2026 году мы продолжаем системную работу по развитию региональной дорожной сети в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Особое внимание уделяется объектам, ремонт которых был начат ранее, а также дорогам, имеющим важное значение для транспортной доступности населённых пунктов и повышения безопасности дорожного движения», — пояснял первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Работы по ремонтам дорожной сети, благоустройству территорий в регионе по поручению губернатора находятся под личным контролем глав муниципалитетов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Продолжаем благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“ и партийного проекта „Единой России“ „Городская среда“. Все работы находятся на постоянном контроле. Вместе с жителями, депутатами и управляющими компаниями обсуждаем каждое решение, чтобы результат действительно радовал людей долгие годы. К юбилею города и дням поселков все запланированные объекты должны быть завершены», – отмечает, в частности, глава Еманжелинского округа  Евгений Светлов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

На Южном Урале за период реализации нацпроектов благоустроено почти 3,5 тысячи общественных пространств и дворовых территорий, построено более 12,5 миллионов квадратных метров жилых домов.

«Развитие инфраструктуры региона за последние годы – это результат нашего большого совместного труда. Труда органов власти – регионального и федерального уровня, муниципалитетов, депутатского корпуса, социально ответственного бизнеса и общественных организаций, каждого жителя региона – всех тех, кто верит в будущее Челябинской области, связывает себя с регионом», - подчеркнул в ходе обращения Алексей Текслер.

По словам, губернатора, теперь стоит задача обеспечить максимум отдачи от этой инфраструктуры. превратить созданные объекты в реальные возможности людей, в траектории их роста.

(2026)|Фото: gubernator74.ru

«Мы должны вовлечь людей в заботу о своем здоровье, вовлечь жителей – разного возраста, замечу, не только детей и подростков – в новые профессии, вовлечь в культуру, спорт, волонтерство, ведь именно забота о ближнем делает человека – человеком, а общность людей – народом», - отметил глава Южного Урала.

Он призвал руководителей муниципалитетов, а также соответствующих министерств и ведомств уделить этой работе особое внимание.

 

 

Теги: алексей текслер, обращение , депутаты, национальные проекты, южный урал


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