Писатели в России обретут официальный статус

В России начнет действовать профессиональный стандарт для писателей, с первого сентября 2026 года. Это значимое событие, призванное официально признать и регламентировать литературную деятельность, стало известно из отраслевого доклада Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации "Книжный рынок России". Информацию получило агентство РИА Новости.

Инициатива по законодательному закреплению профессии писателя зародилась еще в июле прошлого года. Тогда президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на отсутствие в стране официального признания писательского труда и выступил с предложением внести соответствующие изменения.

В упомянутом докладе подчеркивается, что введение профессионального стандарта является одним из ключевых шагов на пути к всесторонней поддержке литературного процесса в России. Этот документ призван формализовать критерии, которым должны соответствовать авторы, и тем самым способствовать повышению статуса и значимости этой творческой сферы деятельности.

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