В Прикамье продают купеческую усадьбу за четыре рубля

В Чердыни продают усадьбу купца Алина с начальной ценой четыре рубля, сообщает РБК Пермь.



На торги выставлен объект культурного наследия в Чердыни — усадьба купца Алина (Большого) на улице Алинской, 19. В состав ансамбля входят особняк, контора, ямщицкая и пушной амбар. Начальная цена лота — четыре рубля. Заявки принимаются до 12 июля 2026 года.



Усадьба принадлежала одной из самых богатых купеческих династий Прикамья. Основатель — Семён Иванович Алин. Его сын Николай объединил семейный бизнес и создал торговый дом Алиных. Дело продолжил внук — Василий Алин, купец первой гильдии с оборотом свыше 250 тыс. руб. и поставщик двора Его Императорского Величества. Его состояние оценивалось в несколько миллионов рублей.