Поставка нефтепродуктов в Москву идет в штатном режиме, - городские власти

Все АЗС в Москве работают штатно, поставка нефтепродуктов в город также идет в штатном режиме, сообщил столичный Комплекс городского хозяйства в мессенджере "Макс".

Комментарий дан "в связи с поступающими запросами".

Утром 18 июня случилась одна из крупнейших атак БПЛА ВСУ на столицу РФ — было запущено около 200 дронов. Повреждения получил Московский НПЗ в Капотне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, принимаются меры к ликвидации последствий. В предыдущий раз Московский НПЗ был поврежден в результате атаки, произошедшей 16 июня.