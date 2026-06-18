Белоруссия заявила Украине протест в связи с атакой БПЛА на автобус

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Украины, ему вручена ноту протеста в связи с атакой украинского БПЛА на автобус в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Руслан Варанков. Его слова приводит пресс-служба министерства в Telegram-канале.

"Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания", - подчеркнул дипломат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар украинского беспилотника по автобусу с детьми "открытым фашизмом". Минск ждет от Украины честного ответа по ситуации и все равно установит правду, подчеркнул он. "Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - заявил Лукашенко.

17 июня на трассе А240 в Брянской области БПЛА нанес удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы. В транспортном средстве, следовавшем из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.

В результате удара погибла женщина. Семь человек получили осколочные ранения, включая пятерых детей, состояние одного из них тяжелое.