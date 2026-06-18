Эколог прогнозирует "нефтяные дожди" после атаки БПЛА на Москву "вплоть до Иваново"

"Нефтяные дожди" прошли в подмосковных Балашихе и Железнодорожном. Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фото и видео с черными каплями на окнах, одежде и даже коже детей. Появление примесей в воздухе может быть связано с пожарами на промышленных объектах Москвы, в частности – Московском НПЗ, ставшими последствием атак беспилотников.

Между тем, экологи предупреждают, что последствия ударов по промышленным объектам могут быть гораздо серьезнее.

"Уже есть моделирования, и понятно примерно, исходя из метеорологических условий, куда пошло загрязнение. Вплоть до Иваново уже. Я думаю, что оно распространится в ближайшие дни. То есть это направление на северо-восток. Ветер достаточно устойчивый, то есть рассеивание хорошо работает. Если потушить пожары, то я думаю, что два-три дня, и точно всё рассеется. Часть загрязнений выпадет так называемыми нефтяными дождями. Это когда вокруг продуктов горения начинают формироваться капли дождя, и они выпадают на города. Пострадает Балашиха, Электросталь — всё, что на северо-востоке от источника находится. Там возможны выпадения", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" эколога Георгия Каваносяна.