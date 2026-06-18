Жога распорядился еженедельно отправлять госслужащих УрФО в ЛДНР

Каждую субботу государственные и муниципальные служащие УрФО будут направляться на двухнедельную гуманитарную миссию для помощи жителям Донбасса и Новороссии. Об этом в своих социальных сетях написал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Поездки будут осуществляться группами в рамках проекта "Доброслужащий". Планируется, что за год ЛДНР с гуманитарной миссией посетят порядка тысячи чиновников УрФО.

"Особенно важно, что участники проекта едут в миссии добровольно, во время своего отпуска по зову сердца, а не по приказу. Это настоящий пример служения обществу и своей стране, желание внести свой маленький вклад в помощь Донбассу. Уверен, что количество "Доброслужащих" будет расти и вместе мы сделаем еще очень много добрых дел!" - написал Жога.

Первая группа на работает на Донбассе. Добровольцы готовят горячие обеды для мирных жителей, помогают в военных госпиталях, восстанавливают жилые дома и доставляют адресные посылки землякам на фронт.