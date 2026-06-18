Свердловская полиция за неделю выдворила из региона около 200 нелегалов

В Свердловской области завершилась очередная широкомасштабная оперативно-профилактическая операция "Нелегал-2026", проводившаяся по указанию начальника гарнизона полиции Александра Мешкова. Основной целью было выявление и пресечение каналов незаконной миграции, предупреждение правонарушений и преступлений в данной сфере, а также укрепление общественной безопасности.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, рейд и на этот раз оказался весьма результативным: из региона и страны было выдворено 182 нелегала. В акции принимали участие сотрудники ОВД из подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, Центра по противодействию экстремизму, транспортной полиции, наркоборцы, представители ФСБ и органов прокуратуры – всего порядка тысячи правоохранителей.

"Тщательным проверкам сыщиков, как обычно, подверглись места проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, объекты транспортной инфраструктуры, строительные площадки, предприятия торговли и сферы услуг. За семь дней ОПМ выявлено 953 нарушителя. К административной ответственности привлечены 620 человек. Также наказаны 228 лиц, оказывавших услуги нелегалам. За незаконное использование труда иностранных работников наказаны 97 работодателей. Наложены штрафы на сумму свыше 4 млн рублей. В бюджет взыскано 1,5 млн рублей. Принято 222 решения о запрете въезда в РФ. По фактам незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учет, использования поддельных документов возбуждено 56 уголовных дел", - сообщил полковник Горелых.

Он отметил, что мероприятия подтвердили эффективность межведомственного взаимодействия и позволили нанести ощутимый удар по теневым схемам.

"Приведу лишь два примера конструктивного сотрудничества правоохранительных структур по наведению порядка в сфере миграции. В Екатеринбурге зачистка проведена на площадях торгово-производственной компании "Флагман", где нелегалы незаконно трудились в цехе по переработке рыбы и там же в антисанитарных условиях жили. 22 из них подверглись штрафным санкциям, еще 11 под конвоем были вынуждены покинуть гостеприимный Урал. А в отношении их непосредственного шефа полиция возбудила уголовное дело. Сейчас начальник цеха арестован и коротает время в СИЗО, раздумывая над вопросом: а стоило ли оно того? В Тугулыме в сети МВД угодили еще два гражданина – они перевозили в легковом автомобиле крупную партию синтетических наркотиков. В багажнике машины нашли сверток с мефедроном весом около одного килограмма, а из-под обшивки задней левой двери – две упаковки метадона общей массой свыше двух килограммов", - рассказал Валерий Горелых.

В полиции заверили, что работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудниками органов внутренних дел будет продолжена и в дальнейшем.