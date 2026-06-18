В Липецкой области у девочки-подростка в руках сдетонировал взрыватель гранаты

В Липецкой области девочке-подростку изуродовал руку предмет, похожий на взрыватель гранаты. Она нашла его на улице и принесла домой, где он сдетонировал у нее в руках. Сейчас врачи бьются за сохранение кисти 13-летней девочки, передает "Интерфакс".

Девочка попыталась извлечь из взрывателя кольцо, что привело к срабатыванию механизма. Кроме тяжелой травмы левой руки у девочки множественные точечные ожоги рук и ног, сообщили в региональном Минздраве.

Девочку сначала доставили в районную больницу Усмани, а затем – бортом санавиации – в Липецк.