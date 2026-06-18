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Фото: Накануне.RU

Здание цирка в Екатеринбурге реконструируют для удобства посетителей с ОВЗ

Здание екатеринбургского цирка реконструируют для удобства посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, проект реконструкции пришлось заново пересмотреть и внести корректировки, после чего все же удалось получить положительное заключение экспертов.

"Изменения, в частности, затронули мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и условий комфортного пребывания зрителей с ограниченными физическими возможностями. Например, в здании появятся дополнительные эвакуационные лестницы, а места для маломобильных граждан перенесли в первые ряды зрительного зала", - рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

Были также актуализированы данные технико-экономических показателей (ТЭП), что было связано, в том числе, с изменениями в составе помещений и оборудования, архитектурных и планировочных решениях.

Общая площадь цирка после реконструкции составит порядка 20 тыс. кв. м. Напомним, что несущие конструкции, а также исторические элементы здания было решено сохранить. При этом, места в зрительском зале расположат таким образом, чтобы все 1,9 тыс. зрителей смогли комфортно смотреть представления.

В здании обновят залы для репетиций и тренировок, а также смонтируют современное цирковое, звуковое и световое оборудование. Стоимость работ оценивается в 2,89 млрд рублей.

Завершить реконструкцию цирка планируется в следующем году.

Теги: Екатеринбург, Цирк, ОВЗ, реконструкция


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