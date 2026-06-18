Митрошину приговорили к условному сроку

Блогера Александру Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег.

Также у нее конфискуют имущество в сумму легализованных средств на 115 млн рублей, пишет Shot. Решение вынес Тверской суд Москвы.

Напомним, обвинение запросило три года колонии для блогерши. Митрошина частично признала вину, в том числе в процессах по дроблению бизнеса. Обвинение предъявлено по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта 2025 года. Блогерша была отправлена под домашний арест. По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве. В октябре того же года сообщалось, что налоговая служба просит признать Александру Митрошину банкротом. Ее долг перед государством оценили в 211 млн рублей.