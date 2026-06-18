При атаке БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей

В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В Котельниках ранения получили девять человек, в Раменском — трое. В Люберцах, Солнечногорске и Дзержинском пострадали четверо. Также госпитализировали мужчину из ТЦ "Садовод". В больницах находятся четырнадцать человек.

"Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", - написал Воробьев.