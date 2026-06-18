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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске оставлено в силе изъятие у запрещенной группировки активов на 1,3 млрд

Челябинский облсуд оставил в силе февральское решение коллег об изъятии у представителей запрещённой группировки активов на 1,3 млрд руб.

Запрещена деятельность в России 11 человек – Кожакина, Паршина, Флягина, Артюшина, Хачатряна, Федорахина, Медведева, Худякова, Фадеева, Баранова, Мстеяна как представителей экстремистского сообщества.

Также оставлено в силе обращение в доход государства имущества членам экстремистского сообщества и другим ответчикам. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Челябинской области. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что речь идёт о представителях сообщества "Махонинские" (признано экстремистским и запрещено в России). Стоимость имущества - 1,3 млрд руб.

Напомним, ранее следствием установлено, что братьями Махониными создано преступное сообщество. Целью его существования было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, чаще всего направленных на хищение имущества жителей региона.

Теги: "Махонинские", суд, изъятие, активы


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