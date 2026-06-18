Выборы депутатов Тюменской областной думы пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года

Указом президента России выборы Государственной думы РФ назначены на 20 сентября 2026 года. Постановлением Тюменской областной думы седьмого созыва выборы депутатов регионального законодательного собрания восьмого созыва также назначены на 20 сентября 2026 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В связи с проведением в России крупной федеральной избирательной кампании решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд принимается Центризбиркомом России.



На заседании Центризбиркома, состоявшемся 17 июня 2026 года, принято соответствующее постановление, согласно которому голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и иных совмещенных с ними выборах и референдумах, назначенных на 20 сентября 2026 года, состоится в течение нескольких дней подряд – 18, 19 и 20 сентября 2026 года, сообщили в Избирательной комиссии Тюменской области.



Задача всех органов власти и общественных организаций – создать условия для того, чтобы жители региона смогли реализовать свое избирательное право, акцентировал внимание губернатор Тюменской области Александр Моор.