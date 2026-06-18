Число самозанятых в Екатеринбурге выросло на 10 тысяч

С начала 2026 года число самозанятых в Екатеринбурге выросло на 10 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области.

По последним данным, в уральской столице зарегистрировано 217 тысяч 318 плательщиков налога на профессиональный доход. Для сравнения, на начало года таких горожан было почти 207 тысяч.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на Среднем Урале продлили сроки льготного налогообложения на 2026 год.