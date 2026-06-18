На одном из участков Крымской железной дороги приостановлено движение

Движение поездов временно приостановлено на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Пассажиров поездов, следующих в Республику Крым, на участке от станции Владиславовка до конечных пунктов маршрута доставляют автобусами.

Также перевозчик сообщил, что 18 июня изменяется порядок отправления поездов "Таврия" из Крыма. С начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров доставят до места посадки в поезда автобусами.

Напомним, сложности с железнодорожным сообщением с полуостровом начались из-за атак беспилотников. В Крыму с 10 июня начала действовать новая схема движения пассажирских поездов.