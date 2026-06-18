С 1 июля изменятся параметры программы семейной ипотеки – замглавы Минстроя РФ

С 1 июля изменятся параметры программы семейной ипотеки – в целях стимулирования рождаемости, заявил на форуме недвижимости "Движение" в Сочи заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся", - отметил замминистра.

Он заявил, что решение по изменениям уже принято. Конкретных параметров, которые изменятся, Стасишин не назвал.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность, что с 1 июля вступит в силу дифференцированная ставка по программе семейной ипотеки – в зависимости от числа детей в семье. Аксаков при этом отмечал, что дискуссия по параметрам программы "немного затянулась".