В Челябинске с сына экс-губернатора Дубровского не будут взыскивать деньги за Porsche

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел заявление Андрея Грициенко к сыну экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александру.

Речь в нём шла о признании недействительным договора купли-продажи Porsche 911 Carrera S. Суд принял отказ Грициенко от заявления. Производство по заявлению прекращено, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в январе 2022 г. Александр Дубровский был признан банкротом. Он сам подал заявление, просил признать его банкротом, ввести процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего. Сумма исковых требований составляла 274,1 млн руб.