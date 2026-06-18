В Киеве опасаются повторения коммунального кошмара зимой

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко призвал правящий режим одуматься и не мобилизовывать коммунальщиков, так как там и так критическая нехватка работников, а если их отправить на фронт, то наступит катастрофа. Так он прокомментировал слухи, что Зеленский хочет разрешить бронирование только на военных предприятиях, а остальных, соответственно, отравят на фронт.

Попенко возмущается тем, что в Киеве, видимо, уже забыли, что было прошедшей зимой. И если не вспомнят, то будет еще хуже.

"Когда в Деснянском или Голосеевском районе сидели без канализации и, простите, г**** черпали ведрами и выносили в коридор или оно вылетало с 16 этажа в целлофане... Эти люди, которые над этим рассуждают, в принципе не понимают, как работает эта модель. Они совершенно оторваны от жизни, они ни разу не работали на земле, чтобы пойти и просто посмотреть", - эмоционально рассказал украинский эксперт.

Он опасается, что режим не прислушается к этим советам и может наступить крах. Нельзя трогать сантехников, электриков и других работников, благодаря которым город вообще живет.

Зимой глава Деснянского района Киева Максим Бахматов говорил, что в случае критического положения придется рыть ямы на улицах.