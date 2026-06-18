Губернатор Кировской области Александр Соколов внес предложения по защите граждан на федеральном уровне от недобросовестных застройщиков

Депутатский корпус Законодательного Собрания Кировской области поддержал предложение губернатора Александра Соколова о разработке и внесении в Государственную Думу проекта федерального закона о строительстве частных жилых домов с использованием эскроу-счетов.

На данный момент эскроу-счета применяются в обязательном порядке только при строительстве многоквартирных домов. А в отношении частных домов такого требования в законодательстве нет.

При этом, по всей стране фиксируются случаи, когда подрядчик, чтобы построить дом, берет кредит для покупки стройматериалов и оплаты труда работников, а затем включает процент по этому кредиту в итоговую стоимость работ, что приводит к тому, что в случае нарушения сроков строительства дома и предоставления его в залог банку человек вынужден платить повышенные проценты по своему ипотечному кредиту.

На территории Кировской области с такой проблемой уже столкнулись более 20 семей.

Александр Соколов предлагает на федеральном уровне ввести норму, согласно которой эскроу-счета будут применяться при строительстве частных домов в двух случаях: если заказчик строительства использует денежные средства, полученные им по ипотечному (жилищному) кредитному договору и, если заказчиком и подрядчиком достигнуто соглашение о размещении средств на счетах эскроу вне зависимости от источника их получения.

При этом процедура получения ипотечных кредитов не изменится, а эскроу-счет будет открываться в течение одного – двух дней после выбора подрядчика, и для этого не нужно посещать отделение банка – все можно сделать онлайн через личный кабинет заемщика.

Стоит отметить, что строительство по эскроу-счетам выгодно и гражданам, поскольку защищает их от недобросовестных застройщиков, и подрядчикам, так как позволяет им привлечь кредиты на строительство под льготные проценты, а также дает возможность не платить НДС с доходов от выполненных работ.