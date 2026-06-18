Проблемные участки дорог в Березниках отремонтируют с помощью "Уралкалия"

«Уралкалий» направил 40 млн рублей на текущий ремонт проблемных участков автомобильных дорог в Березниках.

За счет средств компании выполнен ремонт дороги от улицы Парижской Коммуны до перекрестка с улицей Восточная, а также участка по улице Парижской Коммуны в районе ООО «Автотранскалий».

Общая протяженность ремонтируемых участков превышает один километр. В ходе ремонта обновлено асфальтовое покрытие на площади около 18 000 квадратных метров.

Эти дороги имеют важное значение для транспортного сообщения города. Ими ежедневно пользуются жители Березников, а также сотрудники «Уралкалия», которые добираются на работу на БКПРУ-4 и производственные площадки в Соликамске.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» отмечает: "Уралкалий" последовательно участвует в реализации проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Березников и Соликамска. Ремонт данных участков дорог позволит сделать передвижение более комфортным и безопасным как для наших сотрудников, так и для всех жителей города. Поддержка таких инициатив — часть системной работы компании по развитию территорий присутствия и созданию комфортной городской среды".