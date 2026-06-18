Составитель заданий ЕГЭ по химии посетовал на незнание выпускниками математики

Средний балл на ЕГЭ по химии в этом году повторил прошлогодний показатель - 58,7. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ, руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по этому предмету Дмитрий Добротин.

Он также отметил, что в этом году химию сдавали 92 тыс. выпускников, или около 14%.

Большую тревогу вызывает слабая математическая подготовка выпускников. 30% из них даже не приступают к задачам, где требуются расчеты, а из тех, кто их выполнил, верный результат получают менее 40%. То есть правильно решают задачи только около четверти, что очень мало. Правда, эксперт говорит, что это показатель знаний именно по математике, а не по химии. Однако в химии тоже требуются расчеты.

Как и по математике, по химии шкала пересчета первичных баллов в итоговые нелинейная: фактически за более простые задачи дается больше баллов, чем за более сложные. Поэтому можно набрать менее половины первичных баллов, а итоговый результат будет больше половины. Всего на ЕГЭ по химии 36 заданий, из них 28 заданий с кратким ответом и только 8 более сложных. Так, если правильно ответить только на 28 простых вопросов, то итоговый результат будет уже 69 баллов. Средний же балл выпускников означает, что они в среднем даже не выполняют 4-5 заданий первой части, требующей лишь краткого ответа.