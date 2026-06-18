Ограничения в столичных аэропортах сняты

Росавиация сняла ограничения на выпуск и прием самолетов в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. Однако авиакомпаниям потребуется время, чтобы вернуть расписание к штатной работе.

Из-за ночной и утренней атаки беспилотников на Москву и Подмосковье было задержано или отменено в общей сложности более 500 рейсов в столичных аэропортах, передает Shot. В Шереметьево из-за угрозы атаки непосредственно на территории аэропорта пассажиров и сотрудников на время эвакуировали в укрытия – на парковки.

По предварительным данным московских властей, система ПВО уничтожила около 200 беспилотников над территорией столичного региона.