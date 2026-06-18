На Урале задержали двух мужчин, обвиняемых в убийствах предпринимателей в 90-ых

В Свердловской области удалось задержать двух мужчин, обвиняемых в убийствах предпринимателей, совершенных в 1990-х годах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Обвинения предъявлены 61-летнему жителю Свердловской области и 62-летнему жителю ХМАО-Югры.

Перовое убийство, по версии следствия, было совершено в июле 1996 года. Оба обвиняемых с подельником (ныне уже скончался) спланировали и совершили убийство ранее знакомого им предпринимателя из Североуральска. В тот день он с крупной суммой денег на личном автомобиле направлялся в Екатеринбург для закупки товаров. Сообщники, дождавшись, когда предполагаемая жертва будет проезжать по территории Пригородного района Свердловской области, под надуманным предлогом остановили его, после чего убили и похитили имевшиеся при нем деньги.

Второй эпизод произошел в ноябре того же года. Тогда они под надуманным предлогом посадили другого предпринимателя к себе в машину, вывезли в лес и застрелили, после чего похитили у него крупную сумму денег.

Следователи и криминалисты не прекращали расследование все эти годы. В результате им удалось выйти на след фигурантов, установить их местонахождение и задержать.