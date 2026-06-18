Дефицит федерального бюджета превысил 7 трлн рублей всего за полгода

Дефицит федерального бюджета с начала года достиг рекордных 7,320 трлн рублей, свидетельствуют данные на Едином портале бюджетной системы РФ по состоянию на середину июня.

Отметим, законом о бюджете на весь 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Ситуация с доходами также весьма тревожная - они отстают от плана почти на 4 трлн рублей.

Разбалансировка бюджета произошла еще в начале года. За первые четыре месяца 2026 года федеральный бюджет ушел в минус на 5,9 трлн рублей.

В конце мая министр финансов Антон Силуанов сообщал, что его ведомство собирается скорректировать параметры текущего бюджета страны из-за "изменений макроусловий". Также требуется дополнительная концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, заявил глава министерства.