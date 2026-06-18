В Подмосковье после падения беспилотника горит ТЦ "МЕГА Белая Дача"

В подмосковных Котельниках начался пожар в торговом центре "МЕГА Белая Дача", площадь его, по данным Telegram-канала Baza, достигла 2 тыс. кв. метров. МЧС и руководство Подмосковья пока не комментировали размеры возгорания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил только, что "обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". "Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется", - рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра эвакуировали. В Telegram-канале ТЦ сообщается: "По техническим причинам "МЕГА Белая Дача" временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах".