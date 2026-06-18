Росстат подтвердил, что ВВП ушел в минус в первом квартале 2026-го

Росстат опубликовал макроэкономические показатели страны за первый квартал 2026 года. Они подтверждают, что ВВП в начале года сократился на 0,2% к первому кварталу 2025 года.

По данным статведомства, наибольший вклад в снижение внутреннего валового продукта оказали строительство (-9,7%), водоснабжение и водоотведение (-3,9%), транспортировка и хранение (-1,8%) и обрабатывающие производства (-1,5%). Падает и потребительский спрос – объем розничной торговли сократился на 1,2%. Инвестиции в основной капитал – на 2,5%. При этом чистые налоги на продукты в текущих ценах выросли на 5,1%, передают "Ведомости".

Несмотря на такой старт года, Минэкономразвития России считает, что по итогам года ВВП все же вырастет – на 0,4%, а в 2027 году – на целых 1,4%. Правда, пока не понятно за счет чего.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти сознательно пошли на охлаждение экономики, чтобы не допустить гиперинфляции.