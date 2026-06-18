В департаменте культуры Екатеринбурга обещают помочь "Коляда-театру"

Департамент культуры мэрии Екатеринбурга окажет помощь в сохранении "Коляда-театра". Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к городской администрации.

"И про Николая нашего Коляду. Не бросят его в департаменте культуры Екатеринбурга, не бросят. Помогут, но после суда по наследству мастера. На суд мэрия не влияет – не имеет права", - пишет канал.

Он приводит документ за подписью и.о. директора департамента культуры Елены Соколовой, в котором говорится, что в мэрии готовы выступить площадкой для диалога между всеми сторонами, чтобы найти решение, которое позволит театру вернуться к работе и сохранить наследие Николая Коляды.

Уральского драматурга не стало в начале марта. Сообщалось, что "Коляда-театр" могут ликвидировать из-за отсутствия человека, который мог бы официально им руководить. Такой исход может наступить, если суд не примет замдиректора Эки Вашакидзе в роли одного из учредителей.