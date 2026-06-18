Продлён арест бывшего вице-губернатора Челябинской области

В Москве продлён арест бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова. Решение принял Басманный райсуд.

Политик останется в СИЗО как минимум до 22 июля. Там же оставлены бывший министр имущества региона Эльдар Белоусов и экс-управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский. Об этом сообщил "Ъ-Южный Урал" источник в силовых структурах.

Богашов был задержан сотрудниками ФСБ и СК РФ в конце июля 2025 г. и поначалу отправлен под арест.