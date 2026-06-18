Разногласия по Украине могут сорвать повестку саммита ЕС

Разногласия стран ЕС по поводу вступления Украины могут сорвать повестку запланированного на 18-19 июня саммита в Брюсселе. Об этом пишет Financial Times.

На днях был официально открыт первый кластер переговоров по принятию Украины в ЕС. Но некоторые страны этим крайне недовольны. Среди них Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Они в целом не против, но не так быстро.

Один еврочиновник признал, что Киев требует "геополитической скидки", но ее не будет. И украинцам об этом говорят. Само начало переговоров не приближает Украину к вступлению в ЕС, так как переговоры могут длиться десятилетиями и ни к чему не привести. На днях новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр напомнил Киеву, что Черногория начала официальные переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году и ее до сих пор не приняли. С Украиной быстрее не будет.

Характерно, что и на Украине официальное открытие переговоров уже не подается как большой успех, как это было, например, в 2022 году, когда ЕС официально предоставил ей статус кандидата. Теперь Зеленский хочет быстрого вступления в блок на основании "особых заслуг" перед Европой, которую он якобы защищает. Однако гипотетическое вступление Украины теряется где-то в неопределенном будущем, признают европейские политики и эксперты. В обозримом будущем ЕС просто не может пойти на принятие Украины в свой состав.