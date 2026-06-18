Apple поднимет цены на свои гаджеты из-за дорогой памяти

Глава Apple Тим Кук сообщил в интервью The Wall Street Journal, что компания вынуждена повысить цены на свою продукцию. Он объяснил это решение резким подорожанием накопителей и чипов памяти, пишет РБК. По словам Кука, руководство корпорации долго пыталось сдержать рост расходов и защитить покупателей, но сейчас ситуация стала неустойчивой. Основной проблемой он назвал высокую стоимость динамической памяти, которую используют в том числе для работы искусственного интеллекта. Глава компании пока не уточнил, какие именно устройства подорожают и когда это произойдет.

Параллельно с этим Apple показала новую операционную систему iOS 27 с умным помощником Siri. Обновление системы получат владельцы iPhone начиная с 11-й модели, но сам ИИ-ассистент будет работать только на iPhone 15 Pro и более новых устройствах.

Также стало известно, что Apple и Intel заключили предварительный контракт на производство части процессоров. На фоне этой новости акции Intel выросли на 15% и достигли исторического максимума. При этом журналисты WSJ заявили, что Apple ставит в бюджетные модели чипы с небольшими дефектами, хотя компания это официально не подтвердила.

Ранее сообщалось, что Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple спустя почти 15 лет успешной работы, за которые капитализация компании выросла до 4 трлн долларов. В сентябре 65-летний руководитель перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, а его кресло займет 50-летний Джон Тернус, ранее отвечавший за разработку программного обеспечения и курировавший проекты Mac и iPad.