Яровая призвала обеспечить жильем целевиков хотя бы на Дальнем Востоке

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала законодательно закрепить обеспечение жильем на Дальнем Востоке специалистов, закончивших обучение по целевому набору. Вдь им там жить как минимум несколько лет, а вопрос жилья один из важнейших. Об этом она заявила на итоговом заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Дальнему Востоку нужны специалисты, но очень многое упирается в проблему жилья. В регион приезжают выпускники даже из Краснодарского края или Подмосковья. То есть негативные стереотипы преодолены. Но нужно делать следующий шаг. Это может быть арендное или служебное жилье, но это должна быть гарантия. Такая задача должна стоять "на перспективу", предложила Яровая. Впрочем, перспектива может быть весьма отдаленной.

Проблема гарантий для целевиков обсуждается второй год в рамках дискуссии об их отработке после вуза. Глава СПЧ Валерий Фадеев говорит о том, что государство, вводя обязательства, должно вводить и гарантии. Госдума призвала Правительство проработать этот вопрос, но надежды на это мало, отметил недавно первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Согласно опросу ИА "Кам 24", три четверти жителей Камчатки признались, что экономят из-за высоких цен на все. Из них 39% начали экономить относительно недавно, а 33% - уже давно.