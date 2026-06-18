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Происшествия Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Серийный убийца из Бугуруслана получил срок спустя 20 лет

Суд в Оренбургской области вынес приговор 60-летнему мужчине, обвиняемому в изнасилованиях и убийствах шести женщин. По информации региональной прокуратуры, подсудимый получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Следствие установило, что преступления совершались в период с 2005 по 2008 годы на территории Бугуруслана. Мужчина подвозил одиноких женщин на автомобиле, после чего уезжал в лесополосу, где совершал насилие. Для сокрытия следов содеянного он лишал жертв жизни, используя веревку и газовый ключ.

После совершения указанных действий мужчина сменил место жительства, переехав в Саратовскую область. Правоохранительным органам не удавалось установить его личность в течение 17 лет. Задержать фигуранта получилось только после того, как эксперты соотнесли его личность с биологическими следами, изъятыми на местах происшествий в прошлые годы. Суд согласился с доводами государственного обвинения и признал мужчину виновным в убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, что привело к назначению реального срока заключения.

Ранее в Пермском крае спустя 36 лет раскрыли убийство жителя поселка Шахтный, совершенное в ноябре 1989 года из-за отказа продать алкоголь со скидкой. Следователи и полиция установили личности нападавших, которые тогда зарезали мужчину: один из фигурантов 1955 года рождения уже задержан и получил официальное обвинение.

Теги: суд, заключенный, убийца


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