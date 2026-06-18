ПВО сбила почти 200 беспилотников на подлете к Москве

Почти 200 беспилотников сбито за сегодняшнее утро на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергея Собянин.

"В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.

Спустя час Собянин сообщил, что уничтожены еще 14 вражеских БПЛА, летевших на Москву.

Напомним, все аэропорты московского авиаузла – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – закрыты. Авиакомпании корректируют расписание и отменяют рейсы из-за сложившейся ситуации. "Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.