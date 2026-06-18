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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Родители жалуется на все возрастающую сложность перехода в 10 класс

Перейти в 10 класс становится все труднее, так как к школьникам выдвигают все более высокие требования. В этом году после 9 класса могут уйти до 70% школьников, но связано это не только с ростом популярности среднего профессионального образования, а и с тем, что школьникам просто закрывают дорогу в старшие классы.
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Мать ученика одной из московских школ сообщила, что средний балл аттестата должен быть не ниже 4,5, а результаты ОГЭ - пятерки, только по русскому допускается четверка. Так решила администрация школы.

При этом по закону ученика нельзя лишить перехода в 10 класс, так как там нет никаких вступительных экзаменов, - это не поступление, а просто переход в следующий класс, отмечают эксперты. Позиция Конституционного суда РФ тоже однозначна - это незаконно. В регионах были и решения прокуратуры. Но на практике школы оправдывать свои действия тем, что старшие классы профильные и не все ученики смогут в них учиться. Однако отказ в зачислении в 10 класс - это не что иное, как превышение полномочий директора, говорит судебный юрист Клим Лихачев.

По предварительным данным, в Москве доля ушедших в колледжи после 9 класса в этом году существенно вырастет, пишут "Известия".

Теги: школа, образование, выпускники


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