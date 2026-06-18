Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА под Брянском, везут в Белоруссию

Прооперированного ребенка из числа пострадавших в Брянской области из-за атаки БПЛА везут в Белоруссию на аппаратной поддержке.

"Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке", - сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".

17 июня на трассе А240 в Брянской области БПЛА нанес удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы. В транспортном средстве, следовавшем из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.

В результате удара погибла женщина. Семь человек получили осколочные ранения, включая пятерых детей, состояние одного из них тяжелое.