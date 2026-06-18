Дело экс-главы свердловского управления автодорог прекратили из-за его участия в СВО

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело бывшего начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Свердловской области Вячеслава Данилова. Такое решение вынес Октябрьский районный суд.

Данилова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. После возбуждения дела он был освобожден от должности главы свердловского управления автодорог. На время следствия был заключен под стражу, но затем его отпустили под домашний арест.

В 2024 году рассмотрение дела было поставлено на паузу. Сообщалось, что Вячеслав Данилов принимает участие в СВО. Недавно Октябрьский райсуд Екатеринбурга возобновил производство по делу. Заседание прошло накануне, 17 июня, и состоялось в закрытом режиме.

Как сообщается в электронной картотеке суда, вынесено решение о прекращении производства по делу Вячеслава Данилова.

"В связи с призывом (контрактом), прохождением военной службы в период мобилизации или в военное время", - указано в основании для принятого решения.

Стоит отметить, что Данилов проходил фигурантом по делу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, которого отправили в колонию за взятку. Вскоре после вынесения приговора Старков отправился в зону спецоперации.