Читать надо. Многих выпускников на ЕГЭ по русскому поставило в тупик слово "преддверие"

На прошедшем ЕГЭ по русскому языку многих выпускников поставило в тупик слово "преддверие", которое стало самым сложным. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ, руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по русскому языку Роман Дощинский.

Он отметил, что многие это слово вообще не смогли идентифицировать, хотя были словосочетания "в преддверии праздников" и т.п. Однако, по-видимому, выпускники вообще не сталкивались раньше с этим словом. Это подтверждает прямую зависимость орфографии от объема лексического запаса учащихся, подчеркнул эксперт. Нужно больше читать и расширять свой лексикон, а не сидеть в соцсетях, которые речь не развивают.

При этом средний балл ЕГЭ по русскому вырос с 60, 68 до 63,06.

Как показал недавний опрос учителей русского языка и литературы, больше всего их беспокоит бедный словарный запас подрастающего поколения. Это указывает и на низкий общекультурный уровень. Именно с бедным словарным запасом прежде всего связана неграмотность детей: многие слова им просто незнакомы.

Ранее член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко заявил, что более 80% школьников в России испытывают дефицит речевого развития, речь у них нормально не развита.

