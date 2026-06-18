Все аэропорты московского авиаузла закрыты

Все аэропорты московского авиаузла – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – закрыты, сообщает Росавиация.

"В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Авиакомпании корректируют расписание и отменяют рейсы из-за сложившейся ситуации. "Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт: "Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно".